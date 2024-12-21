 
السبت 2024-12-21 09:33 ص
 

3999 طن من الخضار والفواكه والورقيات ترد للسوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 21-12-2024 08:46 ص
الوكيل الإخباري-    بلغت الكميات الاجمالية الواردة الى السوق المركزي من الخضار والفواكه والورقيات 3999.565 طنا اليوم السبت اضافة اعلان


وتاليا نشرة - استرشادية- مفصلة بأسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي اليوم السبت :


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