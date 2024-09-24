4 آلاف أردني في لبنان.. و 3740 سجلوا على منصة المساعدة

الوكيل الإخباري- أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ان نحو 4 آلاف مواطن أردني موجودون على الأراضي اللبنانية.

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وذكر الناطق باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة في تصريحات تلفزيونية أن القيود الرسمية التي حصلت عليها الوزارة من الجانب اللبناني تشير لوجود 2600 أردني مقيمون في لبنان.



وبين القضاة، أن نحو 3740 أردنيا يقيمون في لبنان سجلوا على منصة خاصة لمساعدتهم إذا دعت الحاجة، مشيرا إلى أن مركز عمليات الوزارة يقيم الوضع يوميا؛ انطلاقا من مسؤولية الوزارة تجاه الأردنيين بضرورة تقديم النصيحة لهم وإصدار التعليمات حرصا على سلامتهم.



ولفت النظر إلى أنه تم الطلب من الأردنيين الموجودين في لبنان ضرورة الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة والتقيد بها بشكل كامل.



وكانت وزارة الخارجية قد طالبت الأردنيين بعدم السفر إلى لبنان، كما طالبت المقيمين والموجودين في لبنان بمغادرة الأراضي اللبنانية بأقرب وقت ممكن.



ودعت الأردنيين المقيمين والموجودين في لبنان إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات اللبنانية المختصة، وإلى التسجيل الفوري على الموقع الإلكتروني للسفارة الأردنية في بيروت.



‏والتواصل مع الوزارة لطلب المساعدة على مدار الساعة عبر الأرقام التالية: