4 إصابات بحادث سير في "العامرية" على الطريق الصحراوي

08:28 ص

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير بتعامل كوادرها مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة العامرية ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة ، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى النديم الحكومي . اضافة اعلان





وبينت عبير تقريرها المروري أن طريق المفرق - الزرقاء ما بعد جسر الغباوي شهد حادث سير بين 4 مركبات ، معللة سبب الحادث بالتتابع القريب ، حيث لم ينتج عن الحادث أي إصابات بفضل الله ، واقتصر فقط على الإصابات المادية والإعاقة المرورية المؤقتة التي تم التعامل معها من قبل كوادر إدارة السير .



