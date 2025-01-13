4 إصابات بحادث سير في "العامرية" على الطريق الصحراوي

وبينت عبير تقريرها المروري أن طريق المفرق - الزرقاء ما بعد جسر الغباوي شهد حادث سير بين 4 مركبات ، معللة سبب الحادث بالتتابع القريب ، حيث لم ينتج عن الحادث أي إصابات بفضل الله ، واقتصر فقط على الإصابات المادية والإعاقة المرورية المؤقتة التي تم التعامل معها من قبل كوادر إدارة السير .
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