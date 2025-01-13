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4 إصابات بحادث سير في "العامرية" على الطريق الصحراوي

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 13-01-2025 08:28 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير بتعامل كوادرها مع حادث تصادم بين مركبتين على الطريق الصحراوي بالقرب من منطقة العامرية ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات ما بين خفيفة إلى متوسطة ، وجرى نقل الإصابات إلى مستشفى النديم الحكومي .اضافة اعلان


وبينت عبير تقريرها المروري أن طريق المفرق - الزرقاء ما بعد جسر الغباوي شهد حادث سير بين 4 مركبات ، معللة سبب الحادث بالتتابع القريب ، حيث لم ينتج عن الحادث أي إصابات بفضل الله ، واقتصر فقط على الإصابات المادية والإعاقة المرورية المؤقتة التي تم التعامل معها من قبل كوادر إدارة السير .

 
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