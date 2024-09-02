4 إصابات بحادث قاس في طبربور..

الوكيل الإخباري- أصيب 4 أشخاص بحادث تصادم مركبتين قرب دوار المشاغل في منطقة طبربور شمالي العاصمة عمان، وفق ما ذكر لـ"الوكيل الاخباري" مصدر أمني.

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وتم نقل المصابين لمستشفى الملكة علياء وحالتهم العامة متوسطة وفتح تحقيق بالحادثة.

وقال شهود عيان ان الحادث سبب ازدحاما شديدا، لافتين إلى ان الحادث كان قاس جدا حيث ان أحد المركبات اصطدمت بعامود كهرباء ما سبب ضررا كبير للمركبة وكان من الممكن ان تسقط على أحد المنازل هناك.