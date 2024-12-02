4 إصابات بحالة متوسطة في حوادث سير على الطريق الصحراوي

وأضاف الصمادي خلال التقرير المروري اليومي لإدارة السير بوقوع حادث سير أمس الأحد على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر الكرك باتجاه عمان، حيث نتج عن الحادث إصابتين وتم إسعاف الحالات إلى مستشفى الكرك الحكومي .
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