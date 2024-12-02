4 إصابات بحالة متوسطة في حوادث سير على الطريق الصحراوي

08:28 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/711962 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أفاد النقيب عامر الصمادي من الدوريات الخارجية بوقوع حادث سير صباح اليوم الإثنين على الطريق الصحراوي وتحديداً بالقرب من منطقة "الدامخي" باتجاه الجنوب ، حيث نتج عن الحادث إصابتين بحالة متوسطة وتم إسعاف الحالات بواسطة كوادر الدفاع المدني إلى مستشفى الكرك الحكومي وهي بحالة مستقرة . اضافة اعلان





وأضاف الصمادي خلال التقرير المروري اليومي لإدارة السير بوقوع حادث سير أمس الأحد على الطريق الصحراوي بالقرب من جسر الكرك باتجاه عمان، حيث نتج عن الحادث إصابتين وتم إسعاف الحالات إلى مستشفى الكرك الحكومي .



