4 إصابات في 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

كما وقع حادث آخر على طريق المطار بعد جامعة الإسراء باتجاه العاصمة عمان، أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.
وفي حادث ثالث، شهدت منطقة جسر الغباوي على طريق المفرق – الزرقاء تصادما بين مركبتين نتيجة التتابع القريب، ما أدى إلى إصابة متوسطة أسعفت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ونجم عن
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