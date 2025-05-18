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4 إصابات في 3 حوادث مرورية خلال 24 ساعة

ب
أرشيفية
 
الأحد، 18-05-2025 08:38 ص

الوكيل الإخباري- أصيب 4 أشخاص بإصابات وصفت بالمتوسطة نتيجة 3 حوادث مرورية وقعت خلال الـ24 ساعة الماضية في مناطق متفرقة من المملكة.

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وبحسب التقرير المروري، اليوم الأحد، فقد وقع حادث تدهور لمركبة خصوصية على جسر المصطبة بين إربد وعمان أسفر عن إصابتين متوسطتين.


كما وقع حادث آخر على طريق المطار بعد جامعة الإسراء باتجاه العاصمة عمان، أسفر عن إصابة متوسطة تم نقلها إلى مستشفى التوتنجي.


وفي حادث ثالث، شهدت منطقة جسر الغباوي على طريق المفرق – الزرقاء تصادما بين مركبتين نتيجة التتابع القريب، ما أدى إلى إصابة متوسطة أسعفت إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، ونجم عن الحادث إعاقة في المسرب الأيمن، قبل أن يتم رفع المركبات وإعادة فتح الطريق.

 
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