 
الإثنين 2024-11-25 09:04 ص
 

4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق

تعبيرية
تعبيرية
الإثنين، 25-11-2024 08:24 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت إدارة السير ومن خلال كوادر الدوريات الخارجية بوقوع حادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء المفرق صباح اليوم الإثنين ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة .اضافة اعلان


وبينت الإدارة عبر تقريرها اليومي بأن كوادرها تواجدت في الموقع من أجل الدلالة والإرشاد ، إذ لم يكن هنالك وجود لأي أثر مروري في الطريق العام بسبب تواجد "الباص" خارج حرم الشارع .

 
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