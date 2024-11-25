4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق

وبينت الإدارة عبر تقريرها اليومي بأن كوادرها تواجدت في الموقع من أجل الدلالة والإرشاد ، إذ لم يكن هنالك وجود لأي أثر مروري في الطريق العام بسبب تواجد "الباص" خارج حرم الشارع .
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