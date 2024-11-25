4 إصابات متوسطة بحادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء - المفرق

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الوكيل الإخباري- أفادت إدارة السير ومن خلال كوادر الدوريات الخارجية بوقوع حادث تدهور "باص" على طريق الزرقاء المفرق صباح اليوم الإثنين ، حيث نتج عن الحادث 4 إصابات متوسطة . اضافة اعلان





وبينت الإدارة عبر تقريرها اليومي بأن كوادرها تواجدت في الموقع من أجل الدلالة والإرشاد ، إذ لم يكن هنالك وجود لأي أثر مروري في الطريق العام بسبب تواجد "الباص" خارج حرم الشارع .



