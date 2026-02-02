4 إصابات متوسطة بحادث تصادم على مثلث جديتا غرب إربد

وأوضح الخوالدة، عبر التقرير المروري اليومي، أن الحادث أسفر عن إصابة أربعة أشخاص بإصابات متوسطة، حيث جرى إسعافهم على الفور إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، ووصفت حالتهم العامة بالمتوسطة.
وأشار إلى أن الجهات المختصة باشرت الإجراءات المرورية اللازمة في موقع الحادث، وتم فتح تحقيق للوقوف على أسبابه، حيث تبين أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ هو السبب وراء الحادث ،داعياً السائقين إلى الالتزام بقواعد وأولويات المرور، خاصة في المناطق التي تشهد كثافة مرورية، حفاظاً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.
