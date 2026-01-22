4 اصابات بحريق في محل تجاري بعمّان

الوكيل الإخباري- أُصيب 4 أشخاص، الخميس، بحروق إثر حريق شبّ بأحد المحال التجارية في منطقة الصويفية في العاصمة عمّان، وفقا لمديرية الأمن العام.

