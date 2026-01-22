الخميس 2026-01-22 09:00 م

4 اصابات بحريق في محل تجاري بعمّان

زجاج متناثر بالقرب من موقع حريق شبّ في محل تجاري بعمان.
زجاج متناثر بالقرب من موقع حريق شبّ في محل تجاري بعمان.
 
الخميس، 22-01-2026 07:33 م

الوكيل الإخباري-   أُصيب 4 أشخاص، الخميس، بحروق إثر حريق شبّ بأحد المحال التجارية في منطقة الصويفية في العاصمة عمّان، وفقا لمديرية الأمن العام.

اضافة اعلان


وقالت المديرية في بيان إنّ الدفاع المدني أخمد الحريق، وبوشر التحقيق لمعرفة سببه.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إرادة ملكية

أخبار محلية إرادة ملكية بالموافقة على فتح سفارة كولومبيا في عمّان

ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

أخبار محلية ولي العهد يلتقي المدير التنفيذي لشركة "إمبراير" لصناعة الطائرات

الوكيل الإخباري- قالت ادارة الارصاد الجوية ان الطقس اليوم الاثنين سيكون بارد وغائم جزئياً إلى غائم، مع بقاء الفرصة خلال ساعات الصباح لهطول أمطار خفيفة في الأجزاء الغربية من المملكة، والرياح شمالية غ

الطقس الحالة الجوية المتوقعة في الاردن للأيام الثلاثة القادمة

زجاج متناثر بالقرب من موقع حريق شبّ في محل تجاري بعمان.

أخبار محلية 4 اصابات بحريق في محل تجاري بعمّان

وزارة الأشغال العامة والإسكان

أخبار محلية "الأشغال" تبدأ دراسة توسعة طريق أم قيس - كفر أسد

زيت الزيتون

أخبار محلية "الاستهلاكية المدنية" تعلن توفر كميات كافية من زيت الزيتون خلال الأيام المقبلة

الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني

أخبار محلية ولي العهد يلتقي الرئيس الإندونيسي في دافوس

ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان

أخبار محلية ولي العهد يعقد لقاء في دافوس مع رئيس حكومة إقليم كردستان



 






الأكثر مشاهدة