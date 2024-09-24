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4 دنانير كيلو الثوم في السوق المركزي

تعبيرية
تعبيرية
الثلاثاء، 24-09-2024 08:57 ص

الوكيل الإخباري-   وصل سعر كيلو الثوم الى أربعة دنانير في السوق المركزي اليوم الثلاثاء . 

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وبلغت الكميات الواردة الى السوق من الثوم البلدي 19.941 طنا ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي. 

 

وتراوح سعر الثوم المستورد بين 4 دنانير الى اربعة دنانير ونصف للكيلو .

 


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