4 دنانير كيلو الثوم في السوق المركزي

الوكيل الإخباري- وصل سعر كيلو الثوم الى أربعة دنانير في السوق المركزي اليوم الثلاثاء .

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وبلغت الكميات الواردة الى السوق من الثوم البلدي 19.941 طنا ووفقا للنشرة اليومية الاسترشادية الصادرة عن السوق المركزي.

وتراوح سعر الثوم المستورد بين 4 دنانير الى اربعة دنانير ونصف للكيلو .



