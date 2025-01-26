4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي

وقال الخزاعلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من تلك القروض بلغ 626 مقترضا، لافتا إلى أن عملية الإقراض تنوعت ومنها مشروع إقراض الفقر والبطالة الذي استفاد منه 77 مفترضا بمبلغ 250 ألف دينار، ومشروع برنامج التمويل الريفي استفاد منه 23 مقترضا بقيمة 107 آلاف دينار، في حين بلغت قيمة قروض حزمة المشاريع المحفزة للنهوض بالقطاع الزراعي 355 ألف دينار، إلى جانب عدد من المشاريع الاقتراضية الأخرى .
وبين الخزاعلة أن قيمة المبالغ المالية التي جرى سدادها لفرع المؤسسة بلغت 3.6 مليون دينار.
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