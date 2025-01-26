 
الأحد 2025-01-26 10:42 م
 

4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي

مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق
مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق
الأحد، 26-01-2025 09:21 م

الوكيل الإخباري-  بلغت قيمة القروض التي قدمها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق خلال العام الماضي، 4 ملايين دينار، وفقا لمدير الفرع علي الخزاعلة.

اضافة اعلان


وقال الخزاعلة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الأحد، أن عدد المستفيدين من تلك القروض بلغ 626 مقترضا، لافتا إلى أن عملية الإقراض تنوعت ومنها مشروع إقراض الفقر والبطالة الذي استفاد منه 77 مفترضا بمبلغ 250 ألف دينار، ومشروع برنامج التمويل الريفي استفاد منه 23 مقترضا بقيمة 107 آلاف دينار، في حين بلغت قيمة قروض حزمة المشاريع المحفزة للنهوض بالقطاع الزراعي 355 ألف دينار، إلى جانب عدد من المشاريع الاقتراضية الأخرى .


وبين الخزاعلة أن قيمة المبالغ المالية التي جرى سدادها لفرع المؤسسة بلغت 3.6 مليون دينار.

 
gnews

أحدث الأخبار

الأمن العام

أخبار محلية بيان صادر عن مديرية الأمن العام

اللجنة الإدارية النيابية

شؤون برلمانية "الإدارية النيابية" تقر مشروع معدل قانون البناء الوطني

دينا عامر بني عامر

مناسبات دينا عامر بني عامر .. مبارك الماجستير

ماكرون

عربي ودولي ماكرون يطالب نتنياهو بسحب قواته من لبنان

ارشيفية

الطقس الأرصاد تحذر من الانزلاقات في هذه المناطق!

الرئاسة الفلسطينية

أخبار محلية الرئاسة الفلسطينية تشكر الأردن على مواقفها الرافضة للتهجير

سرايا القدس

فلسطين سرايا القدس: فجرنا عبوة ناسفة بآليات للاحتلال بجنين

مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة المفرق

أخبار محلية 4 ملايين دينار قيمة القروض الزراعية في المفرق العام الماضي



 




الأكثر مشاهدة