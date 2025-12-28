%4 نسبة نمو السياحة العلاجية

الوكيل الإخباري- ساهمت المستشفيات الخاصة في المملكة عام 2025 في تعزيز الجاهزية الوطنية، ودعم القطاع الصحي، وتحسين مؤشرات السياحة العلاجية، في إطار التعاون مع الجهات الرسمية ومؤسسات الدولة.

وسجلت المستشفيات الخاصة زيادة بنسبة 4 بالمئة بأعداد المرضى الوافدين مقارنة بعام 2024، ما يعكس تحسن مؤشرات السياحة العلاجية وتعزيز ثقة المرضى بالخدمات الصحية الأردنية، نتيجة حزمة من القرارات والإجراءات الحكومية الداعمة للقطاع.



وقال رئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور فوزي الحموري، إن افتتاح خطوط طيران مباشرة بين بنغازي وعمان، وطرابلس وعمان، إلى جانب إعادة تفعيل خط الطيران المباشر إلى الجزائر، ساهم في تسهيل وصول المرضى إلى المملكة ودعم حركة السياحة العلاجية، معربا عن تفاؤله بأن يشهد العام الجديد تحسنا وازدهارا في الأوضاع الاقتصادية في المملكة بشكل عام، وفي القطاع الصحي بشكل خاص.



وتوقع انتعاشا ملحوظا في السياحة العلاجية خلال المرحلة المقبلة، نتيجة تطبيق الخطة المعتمدة للأعوام الثلاثة القادمة، إلى جانب الهدوء النسبي في الأوضاع الأمنية في عدد من دول المنطقة، لا سيما في قطاع غزة وسوريا والعراق وليبيا.



وأشار إلى أن من أبرز إنجازات عام 2025 تصنيف المستشفيات الخاصة وفق قدرتها على التعامل مع الحالات الطارئة الجماعية الناجمة عن الكوارث، استجابة لطلب المركز الوطني لإدارة الأزمات، وبما يسهم في رفع مستوى الجاهزية الوطنية وتعزيز كفاءة الاستجابة في حالات الطوارئ.



وأضاف، إن جمعية المستشفيات الخاصة عملت على تفعيل منصة "تكامل" لتحديث وتجديد بيانات المستشفيات بشكل يومي، من خلال تعاون مشترك مع محافظة العاصمة ووزارة الداخلية، بما يضمن دقة البيانات وسرعة الوصول إليها عند الحاجة.



وأوضح الحموري أنه جرى تفعيل نظام الفوترة الوطني في قطاع المستشفيات الخاصة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية، والحد من التهرب الضريبي، وتنظيم الإجراءات المالية في القطاع الصحي، إضافة إلى موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على حصر بيع المعدات الطبية بالمستشفيات فقط، بما يسهم في ضبط السوق وضمان جودة وسلامة استخدام الأجهزة والمستلزمات الطبية.



وأكد الحموري أن الجمعية شاركت في اجتماعات "رؤية التحديث الاقتصادي" للقطاعين الصحي والسياحي، تعزيزا للتعاون والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبما يخدم تطوير القطاع الصحي ودعم تنافسيته إقليميا.



ولفت إلى أن قطاع المستشفيات الخاصة يحتضن استثمارات تفوق 4 مليارات دينار، ويشغل نحو 40 ألف موظف بشكل مباشر، إضافة إلى قرابة 60 ألفا في القطاعات المساندة، ما يوفر مصدر دخل لما يقارب 100 ألف أسرة.



وأشار الحموري إلى أن تطور القطاع الطبي الخاص جاء بفضل الكوادر الطبية الأردنية المؤهلة، والسمعة المتميزة التي يتمتع بها الأردن في إجراء العمليات الجراحية الريادية على مستوى المنطقة، مؤكدا أن السياحة العلاجية تشكل محركا رئيسيا للنمو، ورافعة لتعزيز مكانة الأردن الصحية إقليميا وعالميا.