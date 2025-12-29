الثلاثاء 2025-12-30 12:58 ص

4.5 مليون متر مكعب دخلت سد الملك طلال منذ بدء الموسم المطري

الإثنين، 29-12-2025 11:57 م
الوكيل الإخباري-   بلغت نسبة التخزين في سد الملك طلال منذ بداية الموسم المطري ولغاية تاريخه نحو 52%، وفقًا لمحافظ جرش مالك خريسات.اضافة اعلان


وقال خريسات الاثنين إن كمية المياه التي دخلت سد الملك طلال منذ صباح الاثنين وحتى الآن بلغت نحو 3 ملايين متر مكعب، مشيرًا إلى أن كمية الأمطار التي دخلت السد منذ بداية الموسم المطري الحالي بلغت نحو 4.5 مليون متر مكعب.

وأضاف أن كمية المياه التي دخلت السد خلال الموسم المطري السابق بلغت نحو 10 ملايين متر مكعب، لافتًا النظر إلى أن الموسم الحالي مبشّر بالخير.

وبيّن خريسات أن السعة الإجمالية لسد الملك طلال تبلغ 67 مليون متر مكعب.

وأشار إلى أن هناك تنسيقًا مع غرف البلديات الخمس في المحافظة، وهي: بلدية جرش الكبرى، المعراض، باب عمّان، النسيم، وغرفة العمليات في شرطة جرش ومديرية الدفاع المدني، لضمان سرعة الاستجابة والتعامل مع أي طارئ.

وأوضح خريسات أن جميع كوادر البلديات موجودة في الميدان لفتح مناهل تصريف المياه أو التعامل مع أي ارتفاع في منسوب المياه، مشيرًا إلى أن كوادر شرطة جرش وشرطة السير عملت منذ بداية المنخفض الجوي على تسهيل حركة المرور داخل المحافظة.
 
 


