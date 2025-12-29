4.6 مليون دينار إجمالي القروض الزراعية في المفرق خلال 2025

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي قيمة القروض التي منحها فرع مؤسسة الإقراض الزراعي في المفرق خلال العام الحالي 4 ملايين و600 ألف و665 دينارا، استفاد منها 926 مقترضا.

اضافة اعلان



وأكد مدير الفرع، الدكتور علي الخزاعلة، اليوم الاثنين، أن هذه القيمة تمثل الأعلى في تاريخ الإقراض الزراعي في المفرق، ما يعكس استراتيجية المؤسسة الناجحة في دعم القطاع الزراعي.



وقال إن البرامج الاقتراضية شملت هيكلة الفوائد بقيمة 2 مليون و131 ألفا و650 دينارا استفاد منها 396 مقترضا، وهيكلة المرابحة بقيمة 390 ألفا و50 دينارا استفاد منها 68 مقترضا.



وأضاف أن 97 مقترضا استفادوا من مشروعي الفقر والبطالة بمبلغ 294 ألفا و400 دينار، و189 مقترضا من مشروع دعم الأعلاف بمبلغ 675 ألفا و570 دينارا، في حين استفاد 47 مقترضا من برنامج المقاصة بمبلغ 305 آلاف و700 دينار.



وأوضح الخزاعلة، أن برنامج التمويل الريفي استفاد منه 47 مقترضا بمبلغ 155 ألفا و700 دينار، بينما استفاد اثنان من برنامج قرض الهيئة الهاشمية للمصابين العسكريين بمبلغ 10 آلاف دينار، و27 مقترضا من برنامج الممارسات الزراعية الذكية مناخيا والقرض الحسن بمبلغ 172 ألفا و300 دينار، إضافة إلى استفادة 8 مقترضين من برنامج التقنيات الزراعية الحديثة بمبلغ 160 ألف دينار.