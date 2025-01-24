40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها

وتمت مغادرة العائلات وفقاً لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على منصة "اكس"، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية حيث تم تأمين رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وتسهيل إجراءات عودتهم بما في ذلك توفير وسائل النقل اللازمة للأفراد.
وأفادت المفوضية بأن نحو 20,100 لاجئ سوري مسجلين لديها في الأردن قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق.
وأكدت المنظمة استمرار جهودها في تسهيل عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعياً، وتقديم خدمات النقل لهم.
وبحسب المفوضية، ما زال نحو 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها يقيمون في الأردن ويحتاجون إلى دعم إنساني.
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