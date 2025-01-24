 
الجمعة 2025-01-24 10:19 م
 

40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها

ا
مخيم الأزرق
الجمعة، 24-01-2025 09:39 م

الوكيل الإخباري- غادرت 40 عائلة من اللاجئين السوريين في مخيم الأزرق إلى سوريا اليوم الجمعة، ضمن رحلات العودة الطوعية.

اضافة اعلان


وتمت مغادرة العائلات وفقاً لما أعلنته المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين عبر صفحتها على منصة "اكس"، بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية حيث تم تأمين رحلات العودة الطوعية للاجئين السوريين الراغبين في العودة إلى بلادهم، وتسهيل إجراءات عودتهم بما في ذلك توفير وسائل النقل اللازمة للأفراد.


وأفادت المفوضية بأن نحو 20,100 لاجئ سوري مسجلين لديها في الأردن قد عادوا إلى بلادهم منذ سقوط النظام السابق.


وأكدت المنظمة استمرار جهودها في تسهيل عودة اللاجئين السوريين الراغبين في العودة طوعياً، وتقديم خدمات النقل لهم.


وبحسب المفوضية، ما زال نحو 600 ألف لاجئ سوري مسجلين لديها يقيمون في الأردن ويحتاجون إلى دعم إنساني.

 
gnews

أحدث الأخبار

ت

أسواق ومال تراجع ثقة المستهلك في بريطانيا إلى أدنى معدلاتها خلال عام

ا

أخبار محلية 40 عائلة سورية تغادر مخيم الأزرق طوعيا لبلادها

علما الأردن وإسبانيا

أخبار محلية توقيع مذكرة تفاهم بين الأردن وإسبانيا لتعزيز التعاون السياحي والثقافي

دخول المساعدات إلى غزة

فلسطين "حماس": إسرائيل فشلت في تحقيق الهدف المركزي من حربها على غزة

ا

فلسطين أبو عبيدة يكشف أسماء 4 مجندات إسرائيليات سيُفرج عنهن غدا السبت

ا

أسواق ومال الدولار الأمريكي يفقد قوته بعد تصريحات ترامب

ا

أخبار محلية الكرك: تربية القصر تحقق إنجازات عدة في برنامج التعليم المهني والتقني

ت

أخبار محلية بيان صادر عن القوات المسلحة الأردنية



 




الأكثر مشاهدة