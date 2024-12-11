 
الأربعاء 2024-12-11 11:07 ص
 

40 - 80 قرشاً سعر كيلو الكوسا في السوق المركزي

كوسا
كوسا
الأربعاء، 11-12-2024 09:15 ص
الوكيل الإخباري-   استقبل السوق المركزي 2973.405 طناً من الخضار والفواكه والورقيات  اليوم الأربعاء.اضافة اعلان


وفيما يلي نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم الأربعاء:


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