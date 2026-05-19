الثلاثاء 2026-05-19 04:12 م

400 حظيرة لبيع الأضاحي في 24 موقعًا بعمان

ل
أرشيفية
 
الثلاثاء، 19-05-2026 02:44 م

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمّان الكبرى أن العمل جارٍ على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة، لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

اضافة اعلان


جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نواب مدير المدينة والمديرون التنفيذيون والمديرون المعنيون بشؤون المناطق والبيئة والشؤون الصحية والأسواق، اليوم الثلاثاء، على عدد من مواقع بيع الأضاحي في مدينة عمّان، للاطلاع على سير التجهيزات في هذه المواقع.


ويبلغ إجمالي عدد الحظائر المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام أكثر من 400 حظيرة، موزعة على عدد من المواقع المعتمدة داخل العاصمة، بهدف تنظيم عمليات البيع وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين ومربي المواشي وأصحاب الملاحم.


وتشمل المواقع المعتمدة لبيع الأضاحي للعام 2026 مناطق: بسمان، والمدينة، والنصر، وماركا، وبدر، ونزال، وزهران، ورأس العين، والعبدلي، وطارق، والقويسمة، واليرموك، وخريبة السوق، والمقابلين، ووادي السير، وبدر الجديدة، ومرج الحمام، وصويلح، وتلاع العلي، وشفا بدران، والجبيهة، وأبو نصير، إضافة إلى موقعي مسلخ عمّان ومسلخ الماضونة، المخصصين لذبح الأضاحي فقط.


وستخضع جميع الحظائر لرقابة بيطرية مباشرة من قبل أطباء بيطريين مختصين، لمتابعة الالتزام بالتعليمات والشروط الصحية المعتمدة، وضمان سلامة الأضاحي المعروضة للبيع، والحفاظ على الصحة والسلامة العامة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

عربي ودولي الدعم السريع تنفي الإفراج عن متهم بانتهاكات في السودان

ل

اقتصاد محلي 21.4 مليون دينار حجم التداول في بورصة عمان

الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

أخبار محلية الصفدي يبحث في البرتغال تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي

عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

خاص بالوكيل عبيدات: الدواجن ليست خطراً.. و "نظام الطيبات" لا يقوم على معايير علمية

ل

عربي ودولي الرئيس السوري يصدر مرسوما يمنع إدخال البضائع الإسرائيلية

ل

أخبار الشركات منصّة زين وطماطم و “Replit” يختتمون هاكاثون الألعاب المدعومة بالذكاء الاصطناعي

عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

عربي ودولي عبوة ناسفة زرعت داخل مركبة استهدفت مركز إدارة التسليح في دمشق

ل

أخبار محلية وزارة الصناعة والتجارة تعلن عن تكثيف الرقابة على الأسواق قبيل وخلال عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 