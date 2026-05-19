400 حظيرة لبيع الأضاحي في 24 موقعًا بعمان

الوكيل الإخباري- أكدت أمانة عمّان الكبرى أن العمل جارٍ على تجهيز جميع مواقع بيع الأضاحي المعتمدة، لضمان أعلى درجات الجاهزية التنظيمية والصحية لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها نواب مدير المدينة والمديرون التنفيذيون والمديرون المعنيون بشؤون المناطق والبيئة والشؤون الصحية والأسواق، اليوم الثلاثاء، على عدد من مواقع بيع الأضاحي في مدينة عمّان، للاطلاع على سير التجهيزات في هذه المواقع.



ويبلغ إجمالي عدد الحظائر المخصصة لبيع الأضاحي هذا العام أكثر من 400 حظيرة، موزعة على عدد من المواقع المعتمدة داخل العاصمة، بهدف تنظيم عمليات البيع وتوفير بيئة مناسبة وآمنة للمواطنين ومربي المواشي وأصحاب الملاحم.



وتشمل المواقع المعتمدة لبيع الأضاحي للعام 2026 مناطق: بسمان، والمدينة، والنصر، وماركا، وبدر، ونزال، وزهران، ورأس العين، والعبدلي، وطارق، والقويسمة، واليرموك، وخريبة السوق، والمقابلين، ووادي السير، وبدر الجديدة، ومرج الحمام، وصويلح، وتلاع العلي، وشفا بدران، والجبيهة، وأبو نصير، إضافة إلى موقعي مسلخ عمّان ومسلخ الماضونة، المخصصين لذبح الأضاحي فقط.