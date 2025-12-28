4025 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل السبت

11:35 ص

الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل السبت، 4025 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. اضافة اعلان





وأكد المدير العام لشركة الكهرباء الوطنية سفيان البطاينة، جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.



وأشار إلى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.

