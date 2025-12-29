4100 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاحد

الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاحد، 4100 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد اكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.