42,675 سوري غادروا الأردن عبر معبر جابر الحدودي منذ سقوط نظام الأسد

الوكيل الإخباري- غادر 42675 سوريا من الأردن عبر معبر جابر الحدودي، منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفقا لوزارة الداخلية .

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وقالت الداخلية، الأربعاء، إنّ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا وصل إلى 7117 لاجئ، وعدد السوريين الذين غادروا من مختلف مناطق المملكة وصل إلى 35558 سوري.