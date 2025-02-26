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42,675 سوري غادروا الأردن عبر معبر جابر الحدودي منذ سقوط نظام الأسد

سوريا
سوريا
الأربعاء، 26-02-2025 03:12 م

الوكيل الإخباري-   غادر 42675 سوريا من الأردن عبر معبر جابر الحدودي، منذ سقوط نظام بشار الأسد، وفقا لوزارة الداخلية .

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وقالت الداخلية، الأربعاء، إنّ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا وصل إلى 7117 لاجئ، وعدد السوريين الذين غادروا من مختلف مناطق المملكة وصل إلى 35558 سوري.


وأكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة "غادروا طوعا".

 
gnews

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