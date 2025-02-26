42,675 سوري غادروا الأردن عبر معبر جابر الحدودي منذ سقوط نظام الأسد

وقالت الداخلية، الأربعاء، إنّ عدد اللاجئين السوريين المغادرين من داخل المخيمات في الأردن إلى سوريا وصل إلى 7117 لاجئ، وعدد السوريين الذين غادروا من مختلف مناطق المملكة وصل إلى 35558 سوري.
وأكدت الوزارة أن جميع السوريين الذين غادروا المملكة "غادروا طوعا".
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