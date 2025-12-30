4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

الوكيل الإخباري- بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

اضافة اعلان



وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.