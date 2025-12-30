4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.
وأشار الى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.
