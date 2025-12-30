الثلاثاء 2025-12-30 12:32 م

4210 ميجا واط الحمل الكهربائي الأقصى المسجل أمس الاثنين

بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية. وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء

الثلاثاء، 30-12-2025 12:12 م

الوكيل الإخباري-   بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل، امس الاثنين، 4210 ميجا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.

وكان مدير عام شركة الكهرباء الوطنية الدكتور سفيان البطاينة، قد أكد جاهزية منظومة الكهرباء الفنية لموسم الشتاء الحالي.


وأشار الى رفع موثوقية الشبكة وتقليل فرص حدوث الانقطاعات.

 
 


