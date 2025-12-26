422 طالبًا من ذوي الإعاقة يتقدّمون للامتحان التكميلي

ويتوزع الطلبة المتقدمون بواقع 115 طالبًا من الصم، و37 من المكفوفين، و113 من ذوي الإعاقة الحركية، و64 من المصابين بالشلل الدماغي، و93 من ضعاف البصر، وقد جرى اعتماد حزمة من الترتيبات التيسيرية الخاصة بكل فئة، بالتنسيق بين الوزارة والمجلس الأعلى.
وقال الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، محمود حياصات، إن الوزارة تولي اهتمامًا خاصًا باحتياجات الطلبة من ذوي الإعاقة، وتعمل على توفير التسهيلات المناسبة لكل فئة، موضحًا أن الطلبة المكفوفين يُخصص لهم قارئ وكاتب، إضافة إلى وقت إضافي بنسبة 30% من زمن الامتحان، مع مراعاة قرب قاعة الامتحان من مكان سكن الطالب.
أما الطلبة الصم، فيُوفر لهم مترجم لغة إشارة ووقت إضافي بالنسبة ذاتها، فيما تُراعى لذوي الإعاقة الحركية سهولة الوصول إلى القاعات، واختيار الطابق الأرضي وقربها من السكن.
وبالنسبة لضعاف البصر، يتم تكبير أوراق الأسئلة بما يتلاءم مع احتياجاتهم البصرية، في حين يُمنح الطلبة المصابون بالشلل الدماغي وقتًا إضافيًا، مع توفير كاتب عند الحاجة.
-
أخبار متعلقة
-
زراعة الأعضاء في الأردن: نحو منظومة وطنية عادلة للتبرّع بعد الوفاة الدماغية
-
وزارة الإدارة المحلية توجّه البلديات لرفع الجاهزية للتعامل مع المنخفض الجوي
-
بلدية السلط الكبرى تمدد الدوام الرسمي لقسم ضريبة المسقفات
-
تنويه صادر عن الجمارك الاردنية
-
انتخاب م. نور اللوزي عضواً في لجنتين باتحادَي غرب آسيا والعربي لرفع الأثقال
-
أمانة عمّان تعلن حالة الطوارئ المتوسطة
-
أمانة عمّان: 350 مبنى مهجورا تهدد البيئة والصحة العامة في العاصمة
-
15 ألف زائر للعقبة خلال عطلة نهاية الأسبوع والعيد المجيد