422 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في عجلون

الوكيل الإخباري- منحت مؤسسة الإقراض الزراعي في محافظة عجلون، خلال العام الحالي قروضا بمبلغ 1.9 مليون دينار لدعم المشاريع الزراعية وتمكين المزارعين والمرأة، بما يسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

وقال مدير فرع المؤسسة في عجلون، المهندس بشار النوافلة، إن القروض استفاد منها 422 مزارعا ومزارعة، فيما بلغت التحصيلات نحو مليوني دينار.



وبين أن المؤسسة توفر القروض لمختلف المشاريع الزراعية، بدءا من شراء الأراضي والآلات الزراعية، مرورا بتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني وتصنيع المنتجات الزراعية، وصولا إلى دعم المرأة والشباب في الريف من خلال برامج قروض خاصة تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز التنمية الريفية.



وقال إن المؤسسة ركزت على تمويل المشاريع التي تعتمد على أحدث التقنيات، ما أسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية، فضلا عن تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية ساهمت في الحد من الفقر والبطالة.