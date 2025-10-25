422 مستفيدا من "الإقراض الزراعي" في عجلون

وقال مدير فرع المؤسسة في عجلون، المهندس بشار النوافلة، إن القروض استفاد منها 422 مزارعا ومزارعة، فيما بلغت التحصيلات نحو مليوني دينار.
وبين أن المؤسسة توفر القروض لمختلف المشاريع الزراعية، بدءا من شراء الأراضي والآلات الزراعية، مرورا بتمويل مشاريع الإنتاج الحيواني وتصنيع المنتجات الزراعية، وصولا إلى دعم المرأة والشباب في الريف من خلال برامج قروض خاصة تتيح فرص عمل مستدامة وتعزز التنمية الريفية.
وقال إن المؤسسة ركزت على تمويل المشاريع التي تعتمد على أحدث التقنيات، ما أسهم في زيادة الإنتاجية وتحسين الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الزراعية الأردنية، فضلا عن تقديم قروض صغيرة في المناطق الريفية ساهمت في الحد من الفقر والبطالة.
وأشار إلى أن المؤسسة أولت اهتماما خاصا بتطوير شبكات الري ومحطات تحلية المياه، وتقنيات ترشيد المياه والزراعة المحمية، إلى جانب تقديم الدعم الفني والاستشاري للمزارعين بالتعاون مع القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريع مشتركة تحقق التنمية المستدامة.
-
أخبار متعلقة
-
أمانة عمان تنظم جولات في باص عمان المكشوف
-
الديوان الملكي يعزي آل العثمان
-
جامعة جدارا تستضيف ملتقى "ريادة الأعمال المهنية"
-
جلسات ملتقى الصنّاع 2025 تناقش مستقبل الابتكار والتصنيع الرقمي
-
الداخلية : ضبط اشخاص تعدوا على المسارات الآمنة للمشاة والدراجات الهوائية بعمان
-
اجتماع تحضيري لبعثة المراجعة الدولية للأمان النووي
-
افتتاح المؤتمر الثاني للمناخ والفن التشكيلي في جرش
-
العيسوي: الأردن يمضي في "معركة التحديث" لترسيخ دولة الشفافية وكفاءة المؤسسات