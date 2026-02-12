43 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى 43 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.



