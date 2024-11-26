%43 من المساعدات الإنسانية لغزة أُدخلت عبر الأردن الشهر الماضي

وأكد البرنامج العالمي في تقريره الشهري، إن هذا الوضع لإيصال المساعدات "تحسن" بشكل طفيف مع زيادة وتيرة القوافل التي نفذت في نهاية تشرين الأول والماضي.
وأشار إلى أن هذا الانخفاض في القدرة الاستيعابية يرجع إلى زيادة "العقبات البيروقراطية ومتطلبات التخليص الجمركي" من الجانب الإسرائيلي. إضافة إلى ذلك، بقيت المعابر الشمالية المؤدية إلى غزة مغلقة حتى منتصف الشهر الماضي، مع استلام شحنات محدودة تدريجيًا اعتبارًا من 20 تشرين الأول الماضي.
وفي الفترة بين تشرين الثاني 2023 وتشرين الأول 2024، جرى نقل 2,340 شاحنة محملة بنحو 33,000 طنا متريا من المواد الغذائية وغيرها من الإمدادات الإنسانية بواسطة برنامج الأغذية العالمي ومجموعة الخدمات اللوجستية من الأردن.
وأكد برنامج الأغذية العالمي أنه "لعب دورًا محوريًا" بالتعاون مع الحكومة الأردنية في تنسيق وتسليم المساعدات الغذائية إلى غزة ومؤخرًا إلى لبنان.
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