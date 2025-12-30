430 ألف زائر لتلفريك عجلون منذ بداية 2025

09:52 م

الوكيل الإخباري- قال مدير منطقة عجلون التنموية، طارق المعايطة، إن مشروع تلفريك عجلون شكّل نقطة انطلاق رئيسية في مسار التنمية السياحية بالمحافظة وأسهم في تحسين تجربة الزوار وتعزيز مكانة عجلون كوجهة سياحية وطنية.





وأضاف، أن عدد زوار تلفريك عجلون تجاوز 430 ألف زائر منذ بداية العام 2025، ما يعكس حجم الإقبال المتزايد على المشروع، وكفاءة التشغيل والالتزام بأعلى معايير السلامة والصيانة.



وأوضح أن أعمال الصيانة لتلفريك عجلون تُنفذ وفق أعلى المواصفات العالمية وبواقع أربع إلى خمس مرات سنويًا، وتشمل فحص الكوابل الرئيسية والمحطات ووحدات النقل وأنظمة الأمان والمقصورات، مؤكدًا أنه لا يُسمح بعودة التلفريك للعمل إلا بعد التأكد من جاهزية جميع عناصر النظام، وذلك ضمن إطار الحرص على توفير تجربة آمنة بنسبة 100٪، بما يسهم في تعزيز ثقة الزوار وضمان شعورهم بالأمان.



وأشار إلى أن منطقة عجلون التنموية تعمل على تنويع المنتج السياحي من خلال تنظيم مهرجانات وفعاليات موسمية، من بينها مهرجانات ربيع عجلون وصيف عجلون ومهرجان الزيتون العجلوني، إضافة إلى فعاليات يوم الشجرة، والتي أسهمت في دعم المنتجات المحلية والحرف اليدوية، وتمكين الأسر المنتجة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظة.



وبيّن أن المنطقة تضم مرافق خدمية وترفيهية متكاملة تشمل مطاعم ومقاهي وبازارات وأنشطة سياحية، بما يعزز مدة إقامة الزائر ويرفع من مستوى التجربة السياحية، مؤكدًا استمرار تنفيذ خطط تطويرية لتحسين البنية التشغيلية والخدمات السياحية في منطقة عجلون التنموية، بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.



وأوضح أن العمل في مشروع متنزه عجلون الوطني ما يزال ضمن المرحلة الأولى، والتي تشمل تنفيذ أعمال البنية التحتية ومباني الإدارة وتجهيز المواقع، مشيرًا إلى أن من المتوقع الانتهاء من هذه المرحلة منتصف شهر حزيران المقبل.

