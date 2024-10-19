44 أسرة في الزرقاء تتسلم منازلها الجديدة ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة

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الوكيل الإخباري- تسلمت 44 أسرة عفيفة في محافظة الزرقاء، اليوم السبت، مساكنها الجديدة ضمن المبادرة الملكية لإسكان الأسر العفيفة، التي جاء إنشاؤها تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، خلال زياراته الميدانية ولقاءاته التواصلية مع أبناء ووجهاء المحافظة. اضافة اعلان





وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس بلدية الزرقاء الكبرى المهندس عماد المومني، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات.



وجال العيسوي والحضور في عدد من هذه المساكن التي تراعي ظروف الأسر المستفيدة، خصوصا فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية اللازمة، والمستلزمات التي تلبي الأسر احتياجات الأسر المستفيدة.