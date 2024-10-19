44 أسرة في الزرقاء تتسلم منازلها الجديدة ضمن مبادرة مساكن الأسر العفيفة

وسلم رئيس الديوان الملكي الهاشمي، رئيس لجنة متابعة تنفيذ مبادرات جلالة الملك، يوسف حسن العيسوي، مفاتيح المساكن الجديدة وشهادات الانتفاع للأسر المستفيدة، بحضور وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس ماهر أبو السمن، ووزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، ومحافظ الزرقاء الدكتور فراس أبو قاعود، ورئيس بلدية الزرقاء الكبرى المهندس عماد المومني، ومدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري المهندسة جمانة العطيات.
وجال العيسوي والحضور في عدد من هذه المساكن التي تراعي ظروف الأسر المستفيدة، خصوصا فئة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وجرى تأثيثها وتزويدها بالأجهزة الكهربائية اللازمة، والمستلزمات التي تلبي الأسر احتياجات الأسر المستفيدة.
-
أخبار متعلقة
-
فصل التيار الكهربائي عن مناطق في المملكة غداً - أسماء
-
60 قرشا كيلو الكوسا في السوق المركزي
-
الأردن يدين استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 مستشفيات في غزة
-
بلدية السلط تبدأ بتنفيذ مشروع تعديل مثلث الاعوج
-
الأرصاد تحذر من الضباب غداً في بعض المناطق
-
اليرموك في المرتبة 42 وفق تصنيف "كيو أس 2025" للجامعات العربية
-
قطّعه وهو تحت التخدير .. تفاصيل صادمة حول جريمة سلحوب
-
وزيرة الخارجية الرومانية تزور البترا