%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

ووفقا للبيانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي، لدائرة الإحصاءات العامة عن سنة 2024، فإن عدد الغرف الفندقية زاد أكثر من 5 آلاف غرفة، وبلغ نحو 36 ألفا، فيما ارتفع عدد الأسرة بأكثر من 10600 سرير، إلى 68 ألفا.
كما وصل عدد العاملين في القطاع السياحي داخل المملكة، إلى 23 ألف شخص، مع نهاية العام الماضي.
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