الإثنين 2025-04-21 10:10 م
 

%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
 
الإثنين، 21-04-2025 08:41 م

الوكيل الإخباري-   ارتفع عدد الفنادق العاملة في الأردن، بنسبة 44%، خلال العام الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023، حيث وصل إلى 919 فندقا، مقابل 638 خلال فترة المقارنة، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

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ووفقا للبيانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي، لدائرة الإحصاءات العامة عن سنة 2024، فإن عدد الغرف الفندقية زاد أكثر من 5 آلاف غرفة، وبلغ نحو 36 ألفا، فيما ارتفع عدد الأسرة بأكثر من 10600 سرير، إلى 68 ألفا.


كما وصل عدد العاملين في القطاع السياحي داخل المملكة، إلى 23 ألف شخص، مع نهاية العام الماضي.

 
gnews

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