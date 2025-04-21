%44 نسبة ارتفاع عدد الفنادق العاملة في الأردن

الوكيل الإخباري- ارتفع عدد الفنادق العاملة في الأردن، بنسبة 44%، خلال العام الماضي، مقارنة بنهاية عام 2023، حيث وصل إلى 919 فندقا، مقابل 638 خلال فترة المقارنة، وفقا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

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ووفقا للبيانات المنشورة في الكتاب الإحصائي السنوي، لدائرة الإحصاءات العامة عن سنة 2024، فإن عدد الغرف الفندقية زاد أكثر من 5 آلاف غرفة، وبلغ نحو 36 ألفا، فيما ارتفع عدد الأسرة بأكثر من 10600 سرير، إلى 68 ألفا.