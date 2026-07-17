الجمعة 2026-07-17 07:15 م

440 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة الكاراتيه

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جانب من المنافسات
 
الجمعة، 17-07-2026 07:00 م

الوكيل الإخباري- نظم الاتحاد الأردني للكاراتيه، اليوم الجمعة، في صالة قصر الرياضة بمدينة الحسين للشباب، بطولة الرئيس السابق لاتحاد اللعبة الراحل معين الفاعوري.

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وجاءت هذه البطولة تخليداً لذكرى رئيس الاتحاد السابق، المرحوم الدكتور معين الفاعوري، وتقديراً لعطائه الكبير وإسهاماته المميزة في مسيرة رياضة الكاراتيه الأردنية.


وشهدت البطولة مشاركة 440 لاعبة ولاعباً، يمثلون 28 نادياً ومركزاً من مختلف محافظات المملكة، تنافسوا في مختلف الفئات العمرية والأوزان المعتمدة لدى الاتحاد الأردني للكاراتيه.


وأقيمت منافسات البطولة في فئتي القتال والكاتا الفردي، إلى جانب منافسات القتال والكاتا للفرق، والتي شهدت مشاركة عشرة فرق.

 
 


gnews

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