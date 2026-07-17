440 لاعبًا ولاعبة يشاركون في بطولة الكاراتيه

وجاءت هذه البطولة تخليداً لذكرى رئيس الاتحاد السابق، المرحوم الدكتور معين الفاعوري، وتقديراً لعطائه الكبير وإسهاماته المميزة في مسيرة رياضة الكاراتيه الأردنية.
وشهدت البطولة مشاركة 440 لاعبة ولاعباً، يمثلون 28 نادياً ومركزاً من مختلف محافظات المملكة، تنافسوا في مختلف الفئات العمرية والأوزان المعتمدة لدى الاتحاد الأردني للكاراتيه.
وأقيمت منافسات البطولة في فئتي القتال والكاتا الفردي، إلى جانب منافسات القتال والكاتا للفرق، والتي شهدت مشاركة عشرة فرق.
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