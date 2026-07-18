445 ألف رحلة للشاحنات بالعقبة خلال أربعة أشهر

الوكيل الإخباري- سجل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المشغل الجديد شركة مقطع أيلة نحو 445 ألف رحلة شاحنة خلال الفترة الممتدة من الأول من آذار وحتى 30 حزيران، بمتوسط يومي بلغ نحو 3700 رحلة خلال الأشهر الأربعة، وفق ما أظهرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

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وبحسب بيان لسلطة العقبة، سجل شهر حزيران أعلى مستوى شهري خلال الفترة، إذ بلغ عدد التصاريح المكتملة نحو 125 ألف تصريح، مقارنة بنحو 105 آلاف تصريح خلال شهر أيار، بارتفاع بلغ نحو 20 بالمئة.