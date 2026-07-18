السبت 2026-07-18 03:35 م

445 ألف رحلة للشاحنات بالعقبة خلال أربعة أشهر

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة
 
السبت، 18-07-2026 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   سجل مشروع تنظيم دخول وخروج الشاحنات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع المشغل الجديد شركة مقطع أيلة نحو 445 ألف رحلة شاحنة خلال الفترة الممتدة من الأول من آذار وحتى 30 حزيران، بمتوسط يومي بلغ نحو 3700 رحلة خلال الأشهر الأربعة، وفق ما أظهرت سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

اضافة اعلان

 

وبحسب بيان لسلطة العقبة، سجل شهر حزيران أعلى مستوى شهري خلال الفترة، إذ بلغ عدد التصاريح المكتملة نحو 125 ألف تصريح، مقارنة بنحو 105 آلاف تصريح خلال شهر أيار، بارتفاع بلغ نحو 20 بالمئة.

 

وتوزعت التصاريح المكتملة خلال الفترة بواقع 106 آلاف تصريح في آذار، و108 آلاف في نيسان، و105 آلاف في أيار، وصولاً إلى 125 ألف تصريح في حزيران.

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

أوقات الدوام الرسمي لإدارة ترخيص السائقين والمركبات خلال رمضان

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة ترخيص السواقين والمركبات

وزارة الأوقاف

أخبار محلية بدء تنفيذ المرحلة الثانية من ربط الأذان الموحد في مساجد المفرق

السفارة الأمريكية في عمان تطلق تنبيهاً أمنياً لمواطنيها

أخبار محلية السفارة الأميركية تحذر رعاياها في الأردن

علم الامارات

عربي ودولي الإمارات تدين تجدد الهجمات الإيرانية على الأردن والبحرين والكويت

وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

أخبار محلية وفد من المستشفى الميداني الأردني نابلس/11 يزور مقبرة شهداء الجيش العربي في نابلس

الكويت تغلق مجالها الجوي مؤقتًا وتحوّل الرحلات إلى مطارات بديلة

عربي ودولي مؤسسة البترول الكويتية: إصابات وأضرار مادية جراء هجمات إيرانية

أمين عام وزارة الثقافة يفتتح ملتقى "إيوان" السياحي الثقافي الأول

أخبار محلية ندوة بعنوان "مادبا مدينة الفسيفساء ودورها في بناء السردية الأردنية" غدا الاحد

معبر الكرامة

فلسطين أكثر من 38 ألف مسافر تنقلوا عبر معبر الكرامة الفلسطيني الأسبوع الماضي



 
 






الأكثر مشاهدة

 