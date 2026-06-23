45 ألف يحتشدون في سان فرانسسكو لدعم النشامى من ملعب اللقاء أمام الجزائر

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الوكيل الإخباري- يشهد محيط ملعب ليفايس ستاديوم في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية تواجد أعداد كبيرة من الجماهير الأردنية التي تنتظر انطلاق مباراة المنتخب الوطني أمام شقيقه منتخب الجزائر ضمن مجريات الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية لكأس العالم. اضافة اعلان





حيث أن أعداد الجماهير الأردنية في محيط الملعب كبيرة جداً، والأجواء حماسية، في الوقت الذي توقع رئيس الجمعية الأميركية الأردنية في سان فرانسيسكو، تشارلي مرجي، حضور أكثر من 45 ألف مشجع للنشامى في مباراتهم أمام الجزائر.



وأكد مرجي أن الجماهير كافة تقف خلف المنتخب الوطني وتدعمه حتى النهاية.



وكان المدير الفني للمنتخب الوطني لكرة القدم، جمال سلامي، أكد ليل الأحد - الاثنين، أن مباراة الأردن أمام الجزائر ستكون قوية، مشيراً إلى أن المنتخب يسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية.



وأضاف سلامي خلال مؤتمر صحفي خاص قبيل مواجهة الأردن لنظيره الجزائري، أن قلة الخبرة للنشامى أمام النمسا حسمت المباراة، وأن رهبة البداية أصبحت من الماضي.



ويدرك المنتخبان أهمية النقاط الثلاث التي قد تكون كافية لحجز مقعد في دور الـ32 بين أفضل ثمانية منتخبات في المركز الثالث على الأقل، بعد خسارتيهما في الجولة الافتتاحية.



وأكد أن مباراة الجزائر فاصلة، والفائز حظوظه أوفر في التأهل، مؤكداً استعداد المنتخب لمواجهة الجزائر.



المملكة





