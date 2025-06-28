%45 نسبة إنجاز مشروع طريق الاستاد الرياضي الجديد

الوكيل الإخباري- تفقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، سير العمل في مشروعي طريق الموقر-الأزرق وطريق ستاد كرة القدم الجديد الواقعين في لواء الموقر.

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وبدأت الجولة الميدانية من طريق ستاد كرة القدم الجديد والمتفرع عن طريق الموقر-الأزرق، والذي يأتي تنفيذًا ضمن خطة الحكومة لإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم امتثالًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاع الرياضي في المملكة.