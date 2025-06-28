%45 نسبة إنجاز مشروع طريق الاستاد الرياضي الجديد

ويبلغ طول هذا الطريق نحو ثلاثة كيلومترات ويتضمن أعمالًا هندسية تشمل تحويل مجرى الوادي وإنشاء عبارات وتركيب عناصر السلامة المرورية اللازمة لضمان أمن المستخدمين.
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