السبت 2025-06-28 06:21 م
 

%45 نسبة إنجاز مشروع طريق الاستاد الرياضي الجديد

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أرشيفية
 
السبت، 28-06-2025 04:00 م

الوكيل الإخباري-  تفقدت وزارة الأشغال العامة والإسكان، اليوم السبت، سير العمل في مشروعي طريق الموقر-الأزرق وطريق ستاد كرة القدم الجديد الواقعين في لواء الموقر.

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وبدأت الجولة الميدانية من طريق ستاد كرة القدم الجديد والمتفرع عن طريق الموقر-الأزرق، والذي يأتي تنفيذًا ضمن خطة الحكومة لإنشاء ستاد دولي جديد لكرة القدم امتثالًا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم القطاع الرياضي في المملكة.


ويبلغ طول هذا الطريق نحو ثلاثة كيلومترات ويتضمن أعمالًا هندسية تشمل تحويل مجرى الوادي وإنشاء عبارات وتركيب عناصر السلامة المرورية اللازمة لضمان أمن المستخدمين.

 

 
gnews

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