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455 منحة دراسية من خلال تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم بالأردن ومؤسسة عبدالله الغرير

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455 منحة دراسية من خلال تعاون بين كلية التدريب المهني المتقدم بالأردن ومؤسسة عبدالله الغرير
 
الثلاثاء، 04-08-2026 06:08 م

الوكيل الإخباري- أعلنت كلية التدريب المهني المتقدم في الأردن، أحد برامج مؤسسة ولي العهد بدعم من جمهورية ألمانيا الاتحادية من خلال بنك التنمية الألماني، عن تعاونها مع مؤسسة عبدالله الغرير بهدف توفير منح دراسية لـ 455 طالبا وطالبة من الملتحقين ببرامج الكلية خلال العام الحالي، بما يسهم في توسيع فرص الوصول إلى التدريب المهني النوعي وتمكين الشباب من بناء مسارات مهنية واعدة.

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وبموجب هذا التعاون، تغطي المنح الدراسية الطلبة المستفيدين ضمن دفعتين تدريبيتين في مختلف فروع كلية التدريب المهني المتقدم؛ حيث تتيح لهم الالتحاق ببرامج تدريبية متخصصة تجمع بين المعرفة النظرية والتطبيق العملي، بما يعزز جاهزيتهم للانخراط في سوق العمل والإسهام بفاعلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.


وقال الرئيس التنفيذي لكلية التدريب المهني المتقدم عمار غرايبة تعليقا على هذا التعاون "نفخر بالتعاون مع مؤسسة عبدالله الغرير في هذه المبادرة التي تعكس إيماننا المشترك بأهمية تمكين الشباب وإتاحة الفرص أمامهم لتحقيق طموحاتهم المهنية".


وأوضح أن المنح الدراسية تؤدي دورا محوريا في تمكين المزيد من الشباب من الوصول إلى التدريب المهني النوعي، بما يفتح أمامهم آفاقا أوسع للمستقبل ويعزز قدرتهم على المشاركة الفاعلة في التنمية الاقتصادية.


وأضاف "من خلال هذا التعاون، نواصل توسيع أثر التدريب المهني والوصول إلى المزيد من الشباب في مختلف أنحاء المملكة لإعداد كفاءات مؤهلة وقادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل".


وينسجم هذا التعاون مع التوجّهات الوطنية نحو تعزيز مشاركة الشباب الاقتصادية وتوسيع الفرص المتاحة أمامهم؛ إذ تواصل كلية التدريب المهني المتقدم دورها في تطوير منظومة التدريب المهني في المملكة، عبر توفير برامج تعليم وتدريب مهني عصرية وعالية الجودة وبناء شراكات فاعلة تمكّن الشباب وترفع جاهزيتهم المهنية.

 
 


gnews

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