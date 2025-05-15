الخميس 2025-05-15 06:40 م
 

46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني
 
الخميس، 15-05-2025 05:06 م

الوكيل الإخباري-   أدى 46 محامياً جديداً، اليوم الخميس، اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
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