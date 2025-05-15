46 محاميا جديدا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنياً للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة 23 من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
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