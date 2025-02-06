(46) محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.
يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
-
أخبار متعلقة
-
وزير التربية: نستذكر اليوم مسيرة امتدت لأكثر من مئة عام
-
ديوان المحاسبة يعزز شراكته مع مكتب التدقيق الوطني البريطاني
-
أبو السمن يتفقد عمل غرفة "الأشغال" الرئيسية خلال المنخفض
-
مشاركة أردنية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية بالدوحة
-
نقابة الصحفيين الأردنيين ترفض دعوات تهجير الفلسطينيين
-
حالات ضيق تنفس في معان بسبب الغبار الكثيف
-
الأرصاد تحذر من تدني الرؤية وانعدامها على الطريق الصحراوي
-
الاتصالات: 11212 رخصة ترددات جديدة حتى نهاية العام الماضي