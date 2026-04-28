%46 من إنتاج الطاقة في الأردن يستهلكها القطاع المنزلي

الوكيل الإخباري- قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة، إن القطاع المنزلي يستهلك 46 %من إنتاج الطاقة في المملكة بينما القطاع الصناعي يستهلك 17 %.

وأضاف حمزة خلال ورشة نظمتها جامعة آل البيت الثلاثاء، بعنوان " آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة - نحو مستقبل مستدام"، أن الأردن حقق نجاحات عديدة في مشاريع استغلال الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي والصناعي وغيرها من القطاعات.