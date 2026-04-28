%46 من إنتاج الطاقة في الأردن يستهلكها القطاع المنزلي

الثلاثاء، 28-04-2026 08:04 م

الوكيل الإخباري-   قال المدير التنفيذي لصندوق الطاقة المتجددة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية رسمي حمزة، إن القطاع المنزلي يستهلك 46 %من إنتاج الطاقة في المملكة بينما القطاع الصناعي يستهلك 17 %.

وأضاف حمزة خلال ورشة نظمتها جامعة آل البيت الثلاثاء، بعنوان " آفاق الطاقة المتجددة في المنطقة - نحو مستقبل مستدام"، أن الأردن حقق نجاحات عديدة في مشاريع استغلال الطاقة المتجددة في القطاع المنزلي والصناعي وغيرها من القطاعات.


وأكد أن الطاقة تشكل تحديا إقليميا جيوسياسيا كونها المحرك الأساس لعجلة الاقتصاد العالمي، لافتا إلى أن إنشاء صندوق الطاقة المتجددة يهدف إلى ترشيد استهلاك الطاقة وزيادة إنتاجها من خلال تمكين الاستغلال الأمثل لوسائل التكنولوجيا الحديثة وأدوات الذكاء الاصطناعي في القطاعات كافة.

 
 


