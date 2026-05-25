465 منشأة تعمل بنظام "حكيم" وسط توقعات بزيادة العدد مع نهاية العام

وأوضح عايش أن عدد المنشآت الصحية التي تعمل بنظام "حكيم" يبلغ قرابة 465 منشأة، متوقعا الانتهاء من حوسبة "حكيم" في قطاع وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية مع نهاية العام الحالي، وفق ما أوردته قناة المملكة.
وبين أن القطاع الصحي الخاص، مخدوم من خلال شركة الحوسبة الصحية الدولية، التي عملت على نظام إدارة ملفات ومطالبات التأمين الصحي بالتعاون مع البنك المركزي وشركات التأمين في القطاع الخاص.
وتحدث عن وجود تكنولوجيا جديدة تسمى أنظمة تبادل البيانات الصحية، التي ستعمل في الأردن "قريبا" بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ووزارة الصحة، لكي تنتقل المعلومة إلى الطبيب الذي يقدم الخدمة بغض النظر عن الجهة التي يراجعها المريض.
وتطرق إلى الحديث عن تطبيق "حكيمي"، الذي يمكن المواطن من التواصل مع القطاع الصحي عبر هاتفه النقال، مبينا أن هذا التطبيق تم إطلاقه عام 2022، ويتم إضافة خدمات جديدة كل عام، إذ يستطيع المريض الاطلاع على جزء من ملفه وفحوصاته وأدويته والمطاعيم التي تلقاها، كما يستطيع طلب الأدوية لتصله إلى باب بيته في وزارة الصحة والخدمات الطبية الملكية.
وأشار إلى أن الخدمات الإلكترونية خففت العبء عن المنشآت الصحية وسهلت على المواطن؛ قائلا "اليوم لا داعي لأن يأتي المواطن من العقبة إلى مدينة الحسين الطبية أو مستشفى البشير ليأخذ أدويته، بل يستطيع طلبها عبر التطبيق وتصله بواسطة البريد الأردني، ويتم دفع الحصة المطلوبة منه عبر خدمة ’إي فواتيركم’".
وعن الذكاء الاصطناعي أوضح عايش أنه يعد جزءاً رئيسياً من التطور الحاصل في قطاع التكنولوجيا الطبية، متوقعا فتح الباب أمامه في الأردن خلال الأسابيع المقبلة، إذ سيتم تعزيز هذا الاستخدام بناء على توجيهات سمو الأمير الحسين بن عبدﷲ الثاني ولي العهد، إذ ستعمل الشركة على دعم الذكاء الاصطناعي في مجال رئيسي وهو قراءة الصور والتقارير الشعاعية وتحليل البيانات الصحية، مما سيساعد في رفع سرعة ودقة الإنجاز والتقارير المقدمة للمواطنين.
