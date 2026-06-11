الخميس 2026-06-11 04:33 م

47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ب
جانب من أداء اليمين
 
الخميس، 11-06-2026 04:24 م

الوكيل الإخباري- أدى 47 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

اضافة اعلان


وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنيا للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.


يشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ب

أخبار محلية 47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

ل

أخبار محلية وزارة التنمية: ضبط 810 متسولين في أيار

ب

مناسبات جاهة آل ياسين وحصوة.. الصالح طلب والحسنات أعطى

إيران تنفي مسؤوليتها عن استهداف سفينة كورية في مضيق هرمز

عربي ودولي واشنطن تقول إنها عطّلت ناقلة نفط ثالثة انتهكت حصار الموانئ الإيرانية

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب يتوعد بقصف جديد على ايران الليلة

علما الولايات المتحدة وإيران

عربي ودولي إعلام أميركي: استمرار المفاوضات بين واشنطن وطهران

أمانة عمّان الكبرى

أخبار محلية الشواربة يجري تنقلات إدارية بين رؤساء الأقسام في أمانة عمّان

اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق

أخبار محلية اتفاق لتأسيس مجلس أعمال بين "تجارة الأردن" وغرف إقليم كردستان العراق



 
 






الأكثر مشاهدة

 