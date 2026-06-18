الخميس 2026-06-18 05:36 م

47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
 
الخميس، 18-06-2026 04:05 م

الوكيل الإخباري-    أدى 47 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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وثمن التلهوني دور مهنة المحاماة، متمنيا للمحامين الجدد التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

 
 


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