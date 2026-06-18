47 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى 47 محاميا جديدا اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.

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