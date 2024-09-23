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48 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونقيب المحامين يحيى أبو عبود
وزير العدل الدكتور بسام التلهوني ونقيب المحامين يحيى أبو عبود
الإثنين، 23-09-2024 02:41 م
الوكيل الإخباري-   أدى (48) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الإثنين، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.اضافة اعلان


 ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

  يُشار إلى أن المادة (23) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل إسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
 
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