الخميس 2026-05-07 03:04 م

48 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

48 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
48 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل
 
الخميس، 07-05-2026 01:46 م
الوكيل الإخباري-  أدى (48) محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني،اليوم الخميس، بحضور نقيب المحامين الأردنيين يحيى أبو عبود.اضافة اعلان


ورحب د. التلهوني بالمحامين الجدد،مثمناً دور مهنة المحاماة ، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.

 يُشار إلى أن المادة (٢٣) من قانون نقابة المحامين تُلزم المحامي الذي يسجل اسمه لأول مرة في سجل المحامين الأساتذة أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير العدل بحضور النقيب أو عضوين من مجلس النقابة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

أخبار محلية رئيس هيئة الأركان المشتركة يكرم الفائزين في مسابقة العلوم النووية الأردنية

الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

أخبار محلية الأوقاف تكشف تفاصيل خطة شاملة لخدمة الحجاج الأردنيين

الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

أخبار محلية الأردن يوقع اتفاقيات تمويل جديدة بقيمة 135 مليون يورو

آثار الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية أمس

عربي ودولي بالصور .. آثار الدمار في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد الغارة الإسرائيلية أمس

هاني شاكر

فن ومشاهير أمنية لم تتحقق لـ هاني شاكر قبل رحيله

بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

أخبار محلية بيان من وزارة الصحة حول حالات التسمم في مدرسة اربد

كيف تساعدين طفلك قبل الامتحانات؟

منوعات كيف تساعد طفلك قبل الامتحانات؟

الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى

أخبار محلية الجيش والأمن العام يؤجلان أقساط السُلف لشهر أيار بمناسبة عيد الأضحى



 
 






الأكثر مشاهدة

 