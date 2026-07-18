%48 من زيارات المواقع السياحية كانت لأردنيين خلال النصف الأول من 2026

الوكيل الإخباري- بلغ إجمالي الزيارات إلى المواقع السياحية خلال النصف الأول من العام الحالي 1,305,454 زيارة، غالبيتها لمدينة البترا، وفقًا لبيانات وزارة السياحة والآثار.

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وأشارت البيانات، إلى أن 48% من الزيارات كانت لأردنيين، و47% لزوار أجانب، فيما بلغت نسبة الزوار العرب 5%.