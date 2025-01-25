 
السبت 2025-01-25 09:50 ص
 

4828 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

تعبيرية
تعبيرية
السبت، 25-01-2025 09:00 ص
الوكيل الإخباري-بلغت كميات الخضار والفواكه والورقيات الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى، اليوم السبت، 4828 طنا، منها 2906 طن خضار، و 1700طن فواكه، و 221 طنا من الورقيات.اضافة اعلان


وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم السبت :


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