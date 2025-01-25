4828 طن خضار وفواكه وورقيات ترد للسوق المركزي السبت

وتالياً أسعار الخضار والفواكه بحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف التي وردت إلى السوق اليوم السبت :
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