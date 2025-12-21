49 محاميا يؤدون اليمين القانونية أمام وزير العدل

الوكيل الإخباري- أدى 49 محامياً جديداً اليمين القانونية أمام وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، اليوم الأحد، بحضور أمين سر مجلس نقابة المحامين الأردنيين أنس شطناوي، وعضو مجلس النقابة برهم البقور.

اضافة اعلان



ورحب التلهوني بالمحامين الجدد، مثمناً دور مهنة المحاماة في إظهار الحقائق لتحقيق العدالة، ومتمنياً لهم التوفيق في حمل هذه الرسالة السامية.