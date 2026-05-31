5 إصابات بحادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا في إربد

الأحد، 31-05-2026 12:13 م

الوكيل الإخباري- قالت إدارة الدوريات الخارجية، الأحد، إنها تتعامل مع حادث تصادم بين مركبتين على شارع البترا مقابل الأكاديمية باتجاه إربدّ.

ونتج عن الحادث 5 إصابات جرى إسعاف المصابين إلى المستشفى.


ودعت إدارة الدوريات إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور واتباع تعليمات رجل الدوريات في الموقع.

 
 


