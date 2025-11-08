5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

11:28 م

الوكيل الإخباري- تعاملت الدوريات الخارجية، مساء اليوم السبت، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بعد محطة البشرية بحوالي 8 كيلومترات باتجاه الرويشد، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم. اضافة اعلان





وتواجدت كوادر الدوريات الخارجية في الموقع لتنظيم الحركة وتقديم الدلالة والإرشاد لمستخدمي الطريق، إلى حين إزالة العوائق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.



ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، واتباع تعليمات رجال الدوريات حفاظاً على سلامتهم.