الأحد 2025-11-09 01:35 ص
 

5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد
 
السبت، 08-11-2025 11:28 م
الوكيل الإخباري-   تعاملت الدوريات الخارجية، مساء اليوم السبت، مع حادث تصادم وقع بين مركبتين بعد محطة البشرية بحوالي 8 كيلومترات باتجاه الرويشد، ما أسفر عن إصابة خمسة أشخاص جرى إسعافهم ونقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.اضافة اعلان


وتواجدت كوادر الدوريات الخارجية في الموقع لتنظيم الحركة وتقديم الدلالة والإرشاد لمستخدمي الطريق، إلى حين إزالة العوائق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.

ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، واتباع تعليمات رجال الدوريات حفاظاً على سلامتهم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

"الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

فلسطين "الأونروا": أطفال في غزة أعمارهم 10 سنوات لا يعرفون الكتابة والقراءة

طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

الطقس طقس معتدل الأحد وتحذيرات من الغبار في البادية

عناصر من تنظيم داعش في سوريا_أرشيف

عربي ودولي سوريا تنفذ عمليات استباقية ضد خلايا تنظيم داعش

الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

أخبار محلية الخارجية البريطانية: مستودعات الأردن ممتلئة بالمساعدات الإنسانية لغزة

الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

أخبار محلية الترخيص المتنقل في الرصيفة من الأحد الى الخميس

9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها أمانة عمّان خلال حملتها لإزالة العوائق

أخبار محلية 9 آلاف حاجز إسمنتي وبلاستيكي أزالتها الأمانة خلال حملتها لإزالة العوائق

5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

أخبار محلية 5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد

عربي ودولي مصر .. اعتماد اسم العاصمة الجديدة للبلاد



 
 





الأكثر مشاهدة