5 إصابات بحادث تصادم قرب الرويشد

وتواجدت كوادر الدوريات الخارجية في الموقع لتنظيم الحركة وتقديم الدلالة والإرشاد لمستخدمي الطريق، إلى حين إزالة العوائق وعودة الحركة المرورية لطبيعتها.
ودعت الدوريات الخارجية السائقين إلى توخي الحذر أثناء سلوك الطريق المذكور، واتباع تعليمات رجال الدوريات حفاظاً على سلامتهم.
