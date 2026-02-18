5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

08:11 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/764698 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- أشار النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إلى وقوع حادث تدهور مركبة صباح اليوم على طريق المفرق – الزرقاء، وتحديدًا بعد منطقة "ثغرة الجب" باتجاه الزرقاء، ما أسفر عن إصابتين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعافهما إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج. اضافة اعلان





وأضاف الشرمان عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور آخر وقع على طريق وادي عربة، بعد محطة غرندل الأمنية بنحو عشرة كيلومترات، وأسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، تم إسعافها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة، فيما باشرت الدوريات الخارجية والأجهزة المختصة إجراءاتها المرورية والتنظيمية في الموقعين لضمان انسيابية الحركة والتحقيق في أسباب الحادثين.



تم نسخ الرابط





