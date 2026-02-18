الأربعاء 2026-02-18 10:19 ص

5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة
5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة
 
الأربعاء، 18-02-2026 08:11 ص
الوكيل الإخباري- أشار النقيب زياد الشرمان من الدوريات الخارجية، إلى وقوع حادث تدهور مركبة صباح اليوم على طريق المفرق – الزرقاء، وتحديدًا بعد منطقة "ثغرة الجب" باتجاه الزرقاء، ما أسفر عن إصابتين وُصفت حالتهما بالمتوسطة، حيث جرى إسعافهما إلى مستشفى المفرق الحكومي لتلقي العلاج.اضافة اعلان


وأضاف الشرمان عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور آخر وقع على طريق وادي عربة، بعد محطة غرندل الأمنية بنحو عشرة كيلومترات، وأسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، تم إسعافها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة، فيما باشرت الدوريات الخارجية والأجهزة المختصة إجراءاتها المرورية والتنظيمية في الموقعين لضمان انسيابية الحركة والتحقيق في أسباب الحادثين.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

طب وصحة فوائد صحية كبيرة للشوكولاتة الداكنة

الصفدي يناقش مع نظرائه الإجراءات الأخيرة للاحتلال الإسرائيلي في الضفة

أخبار محلية الصفدي يشارك في جلسة الإحاطة الشهرية لمجلس الأمن حول أوضاع الشرق الأوسط

ز

عربي ودولي مجلس النواب الإسباني يرفض مشروع القانون حول حظر النقاب والبرقع

​الضمان الاجتماعي: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

خاص بالوكيل ​الضمان الاجتماعي لـ برنامج الوكيل: التعديلات جاءت لضمان الاستدامة المالية وحماية حقوق الأجيال

مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

عربي ودولي مادورو أمام القضاء الأمريكي وموعد جديد للجلسة الثانية

تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

فلسطين تقرير طبي يكشف تفاصيل جديدة حول الحالة الصحية لنتنياهو

مجلس السلام يعقد الخميس اجتماعه الافتتاحي في واشنطن

عربي ودولي واشنطن تستضيف الاجتماع الافتتاحي لمجلس السلام الخميس

بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!

فن ومشاهير بالفيديو... أصالة أبكت السوريين!



 






الأكثر مشاهدة