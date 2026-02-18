5 إصابات متوسطة بحادثي تدهور على الطرق الخارجية خلال 24 ساعة

وأضاف الشرمان عبر التقرير المروري اليومي أن حادث تدهور آخر وقع على طريق وادي عربة، بعد محطة غرندل الأمنية بنحو عشرة كيلومترات، وأسفر عن ثلاث إصابات متوسطة، تم إسعافها إلى مستشفى الأمير هاشم العسكري في العقبة، فيما باشرت الدوريات الخارجية والأجهزة المختصة إجراءاتها المرورية والتنظيمية في الموقعين لضمان انسيابية الحركة والتحقيق في أسباب الحادثين.
