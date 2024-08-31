5 % تراجع معدل الطلاق بالمملكة

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الوكيل الإخباري- كشف التقرير السنوي لدائرة قاضي القضاة عن انخفاض في حالات الطلاق التراكمي، بالاردن. اضافة اعلان





وشهدت المحاكم الشرعية وفقا لقاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه انخفاضاً بالطلاق بنسبة 4.8% في عام 2023 مقارنة بعام 2022، بواقع 1,292 حالة، حيث بلغ عدد حالات الطلاق في 2022 حوالي 26,756 حالة، بينما سجل في 2023 حوالي 25,464 حالة. وبلغت نسبة الطلاق من زواج العام ذاته 5.9%، وهي نسبة ثابتة تقريباً في السنوات السابقة. ولفت التقرير إلى أن الطلاق الرضائي بالاتفاق يشكل نحو 73% من مجمل حالات الطلاق التراكمي في المملكة.



ولفت الربطة إلى الدور الكبير الذي يقوم به معهد القضاء الشرعي في تأهيل الكوادر القضائية وأعوان القضاء الشرعي وأعضاء مكاتب الإصلاح والوساطة. حيث قدم المعهد خلال عام 2023، 45 برنامجاً تدريبياً شارك فيها 1,030 متدرباً من قضاة الشرع الشريف وأعوان القضاء الشرعي والمحامين الشرعيين. وسيواصل المعهد تنفيذ دورات دورات المقبلين على الزواج وفقاً للتعليمات الناظمة، مع التركيز على تطوير محاور التدريب وموضوعاته.



وأشار الربطة إلى أن التقرير يتضمن بيانات هامة عن أعمال المحاكم الشرعية في المملكة الأردنية الهاشمية وإنجازاتها، بالإضافة إلى جهود المحاكم الشرعية في القدس الشريف، التي تمثل أحد محاور الوصاية الهاشمية على المقدسات، وتوليها الدائرة عناية واهتماماً خاصاً.

