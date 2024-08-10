5.2 مليون دينار إيرادات "الطاقة والمعادن" من البترول والغاز العام الماضي

ووفقا للتقرير تم إصدار 27 رخصة لمحطات المحروقات و1523 لتشغيل منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج، وإصدار 32 تصريحا لإنشاء محطة محروقات و50 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و10 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، و5 تصاريح جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز.
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