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5.2 مليون دينار إيرادات "الطاقة والمعادن" من البترول والغاز العام الماضي

هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن
هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن




 

السبت، 10-08-2024 02:05 م

الوكيل الإخباري-   بلغت إيرادات هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن من قطاع النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي 5.2 مليون دينار خلال العام الماضي، بحسب التقرير السنوي للهيئة.


ووفقا للتقرير تم إصدار 27 رخصة لمحطات المحروقات و1523 لتشغيل منشأة لاستلام الغاز البترولي المسال بالصهاريج، وإصدار 32 تصريحا لإنشاء محطة محروقات و50 رخصة توفيق أوضاع لمحطات المحروقات، و10 رخص جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز، و5 تصاريح جديدة لتشغيل مستودعات تخزين أسطوانات الغاز.

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