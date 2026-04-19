5.71 مليار دينار قيمة حوالات "كليك" في الربع الأول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- سجّل نظام "كليك" للدفع الفوري، قيمة حركات بلغت حوالي 5.71 مليارات دينار خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنة بنحو 5.46 مليارات دينار في الربع الرابع 2025، أي بارتفاع نسبته 4.6 %.

وبحسب تقرير للشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك)، تم تنفيذ 53.29 مليون حركة عبر النظام خلال الربع الأول، مقابل 50.61 مليون حركة في الربع السابق، ما يعادل زيادة قدرها 5.3 %.



وارتفع عدد مستخدمي "كليك" إلى 2.22 مليون مستخدم في نهاية الربع الأول، مقارنة بـ 2.13 مليون مستخدم في الربع الرابع 2025، محققًا نموًا نسبته 4.6 %.



وتشكل الغالبية العظمى من المستخدمين من الجنسية الأردنية، إذ يشكلون حوالي 96.0 % من إجمالي المستخدمين (نحو 2.13 مليون مستخدم)، في حين يبلغ عدد المستخدمين من جنسيات أخرى قرابة 85.6 ألف مستخدم أو 4 %.



ويظهر التقرير أن الرجال يمثلون 60.9 % من مستخدمي النظام مقابل 36.2 % من النساء، كما تتصدر الفئة العمرية بين 18 و40 عامًا قاعدة المستخدمين؛ إذ يبلغ عدد مستخدمي الفئة 18–30 عامًا نحو 541.9 ألف مستخدم، وتليها الفئة 31–40 عامًا بنحو 775.5 ألف مستخدم. وتشير جوباك إلى أن الأفراد يشكلون 97.7 % من مستخدمي الخدمة، بينما لا تتجاوز حصة المؤسسات 3.9 %.



وفق التقرير، استحوذت عمليات تحويل الأموال على معظم نشاط "كليك"؛ فقد بلغت قيمتها حوالي 2.84 مليار دينار، أي ما يعادل 78.3 % من إجمالي قيمة الحركات، بينما بلغت قيمة عمليات المشتريات حوالي 790 مليون دينار أي 21.7 % من الإجمالي.



ونفذ المستخدمون 43.2 مليون حركة تحويل (بنسبة 81.3 % من الحركات) مقابل 10.11 مليون حركة مشتريات (بنسبة 18.9 %). ويوضح التقرير أن نحو 72.9 % من الحركات تمت بين حسابات داخل نفس البنك (On Us)، فيما جرت 27.1 % من الحركات بين حسابات في بنوك مختلفة (Off Us).



ويعادل المتوسط الحسابي لقيمة الحركة الواحدة عبر "كليك" في الربع الأول نحو 107 دنانير؛ وذلك عبر قسمة إجمالي القيمة المسجلة على عدد الحركات المنفذة.